  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Умар – о словах Топурии про Махачева и овец: «Ислам и без советов Илии занимается фермерским хозяйством»
1

Умар – о словах Топурии про Махачева и овец: «Ислам и без советов Илии занимается фермерским хозяйством»

Умар Нурмагомедов ответил на слова Илии Топурии про Ислама Махачева и овец.

«Как однажды сказал Мэнни Пакьяо, любой человек, особенно любой спортсмен, который будет вести себя вызвышенно, с этой горделивостью, обязательно будет унижен. Есть у него такие слова прекрасные. 

Можно что угодно говорить. Можно так же сказать, что отправим Илию Топурию в магазин одежды – заново ее продавать. Или еще что-то. Но это не подобает. Этого не хочется делать. У Ислама и так есть ферма, у него и так на ферме есть овцы. Он и без советов Илии занимается фермерским хозяйством», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.

Ранее чемпион UFC в легком весе Илия Топурия заявил, что Махачев «может возвращаться обратно в Дагестан пасти овец, если проиграет Маддалене».

16 ноября на UFC 322 в Нью-Йорке Ислам Махачев проведет титульный бой в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены.

Камил Гаджиев – о словах Топурии в адрес Махачева: «Все правильно делает. Нет оскорблений, а есть трэшток по тонкой грани»

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Ушатайка»
logoИслам Махачев
logoУмар Нурмагомедов
logoUFC
logoИлия Топурия
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гурам Кутателадзе: «Не сомневаюсь в победе Топурии над Махачевым. Этот бой может вывести ММА на другой уровень»
5сегодня, 08:48
Умар Нурмагомедова: «Махачев – очень умный боец. На поединок с Мадделеной у него есть план A, B и C»
1218 октября, 13:10
Топурия хочет провести бой с Махачевым на турнире UFC в Белом доме: «Никто еще не дрался за третий титул»
617 октября, 11:50
Главные новости
Умар Нурмагомедов: «Должен стать чемпионом UFC в 2026-м и остаться им до 2029-го. Это план»
9сегодня, 14:20
Алискеров – про тренировки у Хабиба: «Задача, чтобы пульс на спарринге был 210 ударов»
сегодня, 14:05
Алискеров – про бой Чимаева и Гасанова: «Даже если Хамзат его повалит, Расул не будет лежать, как дю Плесси»
1сегодня, 13:00
Махмудов – Джошуа: «Я готов к тебе»
4сегодня, 11:23
Владимир Минеев: «Я бы предложил отправить руководство FIS на антирусофобские курсы в UFC. Там им быстро объяснят, что такое спортивное движение»
17сегодня, 11:08
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
96сегодня, 11:00
Икрам Алискеров: «Думаю, сейчас Хабиб бы стал чемпионом UFC в среднем весе. Он каждый день по две тренировки делает!»
13сегодня, 10:17
Азамат Мурзаканов: «В российских ММА кто медийнее Анкалаева? Чимаев, Ян? Не думаю. Возможно, Чимаев, но ни Петр Ян, ни кто-либо из них не медийнее»
9сегодня, 09:39
Гурам Кутателадзе: «Не сомневаюсь в победе Топурии над Махачевым. Этот бой может вывести ММА на другой уровень»
5сегодня, 08:48
Александр Емельяненко может сняться в телешоу в Китае
1сегодня, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30