Умар – о словах Топурии про Махачева и овец: «Ислам и без советов Илии занимается фермерским хозяйством»

Умар Нурмагомедов ответил на слова Илии Топурии про Ислама Махачева и овец.

«Как однажды сказал Мэнни Пакьяо, любой человек, особенно любой спортсмен, который будет вести себя вызвышенно, с этой горделивостью, обязательно будет унижен. Есть у него такие слова прекрасные.

Можно что угодно говорить. Можно так же сказать, что отправим Илию Топурию в магазин одежды – заново ее продавать. Или еще что-то. Но это не подобает. Этого не хочется делать. У Ислама и так есть ферма, у него и так на ферме есть овцы. Он и без советов Илии занимается фермерским хозяйством», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов .

Ранее чемпион UFC в легком весе Илия Топурия заявил , что Махачев «может возвращаться обратно в Дагестан пасти овец, если проиграет Маддалене».

16 ноября на UFC 322 в Нью-Йорке Ислам Махачев проведет титульный бой в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены.

Камил Гаджиев – о словах Топурии в адрес Махачева: «Все правильно делает. Нет оскорблений, а есть трэшток по тонкой грани»