  • Илия Топурия: «Махачев может возвращаться обратно в Дагестан, если проиграет Маддалене. Пусть пасет овечек на ферме»
Илия Топурия высказался о предстоящем бое Джек Делла Маддалена – Ислам Махачев.

– Если Махачев проиграет Джеку Делла Маддалене, ты все еще будешь заинтересован в поединке с ним? Или подерешься с Арманом Царукяном, который будет идти на серии побед?

Ислам может возвращаться обратно в Дагестан, если проиграет Маддалене. Пусть пасет овечек на своей ферме. Но если он победит, то я поднимусь в весе. Это я вам обещаю. 100%, – сказал чемпион легкого дивизиона UFC Илия Топурия.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Делла Маддаленой и Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

Топурия хочет провести бой с Махачевым на турнире UFC в Белом доме: «Никто еще не дрался за третий титул»

Волкановски присоединился к лагерю Маддалены. Джек подерется с Махачевым в ночь на 16 ноября

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Championship Rounds
