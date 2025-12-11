Даниэль Кормье: «Царукян должен подраться хоть за какой-то пояс в легком весе»

Кормье высказался о Царукяне.

Даниэль Кормье считает, что Арман Царукян должен был драться за титул.

«Царукян сделал вес, чтобы быть запасным в титульном бою Топурии и Оливейры. Затем победил Дэна Хукера. Это шаги навстречу UFC , чтобы снова получить титульный шанс.

Арман должен подраться хоть за какой-то пояс в легком весе», – сказал Кормье.

Чемпион легкого дивизиона Илия Топурия ранее взял паузу в выступлениях. За временный пояс подерутся Пимблетт и Гейджи.

Царукян в ноябре победил Дэна Хукера. Арман снялся с титульного боя против Ислама Махачева в январе.

