Даниэль Кормье: «Царукян должен подраться хоть за какой-то пояс в легком весе»
Кормье высказался о Царукяне.
Даниэль Кормье считает, что Арман Царукян должен был драться за титул.
«Царукян сделал вес, чтобы быть запасным в титульном бою Топурии и Оливейры. Затем победил Дэна Хукера. Это шаги навстречу UFC, чтобы снова получить титульный шанс.
Арман должен подраться хоть за какой-то пояс в легком весе», – сказал Кормье.
Чемпион легкого дивизиона Илия Топурия ранее взял паузу в выступлениях. За временный пояс подерутся Пимблетт и Гейджи.
Царукян в ноябре победил Дэна Хукера. Арман снялся с титульного боя против Ислама Махачева в январе.
Ислам Махачев: «Пусть организация обижается, но сейчас все больше непонятных боев. Царукян должен был драться за пояс»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости