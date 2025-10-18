  • Спортс
  Умар Нурмагомедова: «Махачев – очень умный боец. На поединок с Мадделеной у него есть план A, B и C»
Умар Нурмагомедова: «Махачев – очень умный боец. На поединок с Мадделеной у него есть план A, B и C»

Умар Нурмагомедов высказался о бое Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева.

«Ислам в потрясающей форме. Он очень умный боец. Я его друг, и могу сказать – у него не один план на бой. У него есть план A, B и C. Все буквы алфавита. Он подготовлен ко всему. Если что-то не получится, он сразу попробует другое.

Если и это не сработает – перейдет к следующему варианту. Он невероятный боец, замечательный друг и брат. И он заберет этот пояс. Я думаю, он заслужил это. Он стал крупнее, сильнее, чем когда-либо. Уверен, что он готов», – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Ранее стало известно, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Дэн Хукер: «Нужно отдать Махачеву должное. Подняться в другую весовую категорию – смелое решение»

Волкановски присоединился к лагерю Маддалены. Джек подерется с Махачевым в ночь на 16 ноября

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
