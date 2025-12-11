Нганну ответил на слова Уайта про рукоприкладство: «Я уверен, что у него там было много камер, покажи запись»

Нганну ответил Уайту.

Фрэнсис Нганну ответил на слова Даны Уайта о том, что экс-чемпион UFC толкнул его.

«Нам не стоило идти этим путем... То, как все сложилось, разочаровывает. И все.

Я уверен, что у него там было много камер, покажи запись. Я просто устал от всего этого. Я увидел новость и просто пролистал», – сказал Нганну.

В январе-2023 Нганну покинул UFC, не продлив контракт. Последний бой в лиге он провел в январе-2022, когда победил Сирила Гана в титульном поединке.

Дана Уайт: «Нганну – плохой парень. Перед боем с Миочичем он сказал: «Когда поединок закончится, ты возьмешь мне личный самолет до Парижа. Я не шучу»