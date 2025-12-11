Артур Бетербиев: «Когда вернусь? Спросите у парня с Питера. Когда он с больничного выйдет»

Бетербиев рассказал о следующем бое.

Артур Бетербиев высказался о возможном третьем бое против Дмитрия Бивола.

«Когда вернусь? Спросите... С Питера парень один есть. Он с больничного когда выйдет. Не сразу буду готов, месяца два-три мне на подготовку нужно будет. Следующий бой хотелось бы против него. Если слово дали – надо выполнять», – сказал Бетербиев.

Ранее Дмитрий Бивол сообщил, что перенес операцию на спине и не подерется в 2025 году. После этого Бетербиев обвинил Бивола в избегании третьего поединка.

Бетербиев выиграл первый бой решением судей, во втором Бивол взял реванш.

