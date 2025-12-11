Вадим Немков: «Феррейра – достойный соперник для титульного боя»

Немков высказался о бое с Феррейрой.

Вадим Немков высказался о предстоящем бое за титул PFL в тяжелом весе с Ренаном Феррейрой, который пройдет 13 декабря в Лионе (Франция).

«Сильный боец, высокий. Хороший ударник, хорошо защищается от борьбы. Это достойный соперник для титульного боя.

У нас разница в 16 сантиметров. Я работал со спарринг-партнерами, которые выше меня» – сказал Немков.

Что ждало бы Немкова в UFC?