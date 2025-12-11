Хамзин – о словах Яну «Выйди и дай #####» перед последним раундом с Мерабом: «В разных передрягах были. Почувствовал, что надо зарядить»

Хамзин рассказал о словах Яну «Выйди и дай #####».

Секундант Петра Яна Ильяс Хамзин прокомментировал свою фразу «Выйди и дай #####» перед последним раундом с Мерабом Двалишвили .

«В разных передрягах были. Почувствовал, что надо как-то его зарядить. Само пошло, не было в голове такого, что надо так сказать. Надо было выйти уверенно в пятом раунде», – сказал Хамзин.

Ян победил Двалишвили единогласным решением судей на UFC 323.

Тренер Яна – о словах Петру «Выйди и дай #####» перед последним раундом с Мерабом: «Это был крик души всех россиян»