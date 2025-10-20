Камил Гаджиев – о словах Топурии в адрес Махачева: «Все правильно делает. Нет оскорблений, а есть трэшток по тонкой грани»

Камил Гаджиев высказался о словах Топурии в адрес Махачева.

«Топурия нелицеприятно высказался в адрес Махачева. С другой стороны, все правильно делает. Нет оскорблений, а есть трэшток по тонкой грани. Не уверен, что Ислам когда-то пас овец. Хотя с кем из дагестанских пацанов этого не было? Ислам больше по горам гоняет на мотоцикле.

Но что имеет в виду Топурия? Если Махачев проиграет Маддалене, то он ему больше неинтересен. Илия хочет драться с Исламом за третий пояс в Белом доме, но, если Махачев проиграет Маддалене, это невозможно», – сказал промоутер Камил Гаджиев .

16 ноября на UFC 322 в Нью-Йорке Ислам Махачев проведет титульный бой в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены. Илия Топурия – действующий чемпион в легком весе.

Топурия или Маддалена – кто безопаснее для Ислама Махачева?