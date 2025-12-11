Денис Лебедев: «Самый конкурентный бой с Усиком провел Чисора»

Лебедев рассказал, как победить Усика.

Боксер Денис Лебедев сказал, как победить Александра Усика .

«Это сложный вопрос. Я вам так отвечу: самый лучший, самый конкурентный бой с Усиком провел Дерек Чисора . Думаю, со мной все согласятся. Но почему-то ни один из следующих соперников Александра не пытался драться в том же стиле, как Чисора. Все пытались Усика перебоксировать, а это дело гиблое, абсолютно дохлый номер. Пытаться переиграть Усика на его же поле…

Хотите попробовать перебоксировать Александра – попробуйте использовать тактику Чисоры. Только так можно победить Усика, навязав его драку. Но тут еще сложно будет запереть Александра в углу, не дать ему свободы. Однако тактика только такая», – сказал Лебедев.

Чисора проводил бой с Усиком в октябре-2020, проиграв решением судей.

Александр Усик: «Мой второй Александр каждый раз говорит: «Остановись! Не делай этого. Мне больно. Я не могу»