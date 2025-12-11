Шара Буллет – о схватке с Царукяном: «Я думал, это турнир по греблингу, где пираты вне конкуренции! А тут говорят: «Нет, брат, это грэпплинг»
Шара Буллет написал про схватку с Царукяном.
Шара Буллет прокомментировал анонс схватки по грэпплингу с Арманом Царукяном.
«Я думал, что это турнир по греблингу, где пираты вообще вне конкуренции! А тут говорят: «Нет, брат, это грэпплинг». Пират может нырнуть за затерянным золотом хоть в самую темную пучину вод, но перед этим мне придется пройти акулу в лице Армана», – написал Шара Буллет.
22 ноября Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед. Буллет в июле единогласным решением судей победил Марка Андре-Баррио. Его рекорд в UFC – 5-1.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Шары Буллета
