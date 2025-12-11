Джо Роган: «Если они не сделают бой с Джонсом в Белом доме, это будет возмутительно»
Роган хочет увидеть бой Джонса в Белом доме.
Джо Роган уверен, что Джон Джонс должен выступить на турнире UFC в Белом доме.
«Если они не сделают бой с Джонсом в Белом доме, я считаю, это будет возмутительно. Им нужно это сделать.
Дана говорит: «На него нельзя положиться». Да на него можно положиться, черт возьми. Хватит, прекратите. В Белом доме? Без Джонса? Да вы что!» – сказал Роган.
Турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Джонс летом завершил карьеру в UFC после отказа от боя с Томом Аспиналлом, но позже вернулся в пул тестирования.
Джонс – о бое в Белом доме: «В этом просто есть логика. Лучшая страна на земле, лучший боец на земле»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Джо Рогана
