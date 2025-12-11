Ислам Махачев: «Я был скованным в бою с Маддаленой. Теперь буду знать, что пять раундов смогу с любым подраться, буду больше рисковать»

Махачев недоволен боем с Маддаленой.

Ислам Махачев высказался о поединке против Джека Делла Маддалены.

«Я в этом бою был скованным. Не знал, как будет состояние на пять раундов, не знал, как буду чувствовать себя. Из-за этого бой был скованным. Теперь я уже буду знать, что пять раундов смогу с любым подраться, буду чуть больше рисковать», – сказал Махачев.

В ноябре Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом в полусреднем весе.

