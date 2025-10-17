Топурия хочет провести бой с Махачевым на турнире UFC в Белом доме: «Никто еще не дрался за третий титул»

Илия Топурия хочет провести бой с Исламом Махачевым на территории Белого дома.

«Я хочу встретиться с Исламом Махачевым на турнире на территории Белого дома. Это был бы один из самых громких боев в истории UFC. Никто еще не дрался за третий титул.

Ислам полностью зачистил легкий дивизион – и поднялся в весе. Поэтому я считаю, что наш поединок станет по-настоящему масштабным», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия .

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что UFC проведет турнир на Южной лужайке Белого дома в день его рождения – 14 июня. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

