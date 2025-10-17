  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Топурия хочет провести бой с Махачевым на турнире UFC в Белом доме: «Никто еще не дрался за третий титул»
3

Топурия хочет провести бой с Махачевым на турнире UFC в Белом доме: «Никто еще не дрался за третий титул»

Илия Топурия хочет провести бой с Исламом Махачевым на территории Белого дома.

«Я хочу встретиться с Исламом Махачевым на турнире на территории Белого дома. Это был бы один из самых громких боев в истории UFC. Никто еще не дрался за третий титул.

Ислам полностью зачистил легкий дивизион – и поднялся в весе. Поэтому я считаю, что наш поединок станет по-настоящему масштабным», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что UFC проведет турнир на Южной лужайке Белого дома в день его рождения – 14 июня. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

Баффер – о турнире UFC в Белом доме: «Это будет чисто спортивное мероприятие. Никакой политики»

Макгрегор, Махачев и Чимаев – в списке участников турнира UFC в Белом доме по версии букмекеров

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Гиорги Кокиашвили
logoUFC
logoИслам Махачев
logoИлия Топурия
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Магомед Анкалаев собрал идеального бойца ММА: «Креативность Топурии, ментальность – от Хабиба»
94 октября, 18:00
Арман Царукян: «Топурия не захочет драться со мной. С Махачевым он может больше заработать и стать тройным чемпионом»
2018 сентября, 18:01
Ислам Махачев: «Не секрет, что Топурия избегает Царукяна»
267 сентября, 14:56
Главные новости
Бекоев пообещал нокаутировать де Риддера: «Сделаю с ним то же, что и Малыхин»
сегодня, 11:00
«Гигант». Петр Ян опубликовал фото с Исламом Махачевым
2сегодня, 10:45Фото
Умар Нурмагомедов: «Взять реванш у Мераба для меня важнее, чем получить пояс. Мести я хочу больше»
8сегодня, 10:25
Секундант Анкалаева: «У Магомеда было право перенести бой с Перейрой. Но он был уверен в себе, очень хорошую подготовку прошел»
4сегодня, 09:45
Сантос – о карьере Алексеевой в UFC: «Провалила взвешивание, проиграла 90% боев и попалась на допинге. И это всего за четыре выступления»
7сегодня, 08:55
Секундант Анкалаева: «Магомед травмировал ребро за 1,5 месяца до боя с Перейрой. Пропустил удар коленом – и получил трещину»
19сегодня, 08:30
Александр Волков: «Мераб интересен UFC, несмотря на стиль боя. Он раскручивает соцсети, дерется часто»
2сегодня, 07:55
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
96сегодня, 07:30
Андерсон Сильва и Крис Вайдман проведут боксерский поединок 15 ноября
1вчера, 18:07
Усик – о политике: «Туда нужно идти тому, кто хочет скоммуниздить. А я не хочу»
24вчера, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30