Гурам Кутателадзе: «Не сомневаюсь в победе Топурии над Махачевым. Этот бой может вывести ММА на другой уровень»
– У Топурии на руках есть два потенциальных боя громких – против Армана Царукяна и против Ислама Махачева. Ты, как зритель и товарищ Илии, какой бы выбрал поединок для него?
– Как болельщик – не знаю, но отвечу как профессионал: против Ислама. В UFC это будет мегабой мегамасштабов, которых еще не было. Это может вывести ММА на другой уровень.
– Это было бы громче, чем Конор – Хабиб?
– Да. Мое мнение как бойца и аналитика очень ясное: я не сомневаюсь в победе Илии. Габариты? У них по две руки и ноги, одинаковые перчатки, – сказал боец ACA Гурам Кутателадзе.
16 ноября на UFC 322 в Нью-Йорке Ислам Махачев проведет титульный бой в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены. Илия Топурия в последнем бою победил Чарльза Оливейру и завоевал пояс в легком весе.