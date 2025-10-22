Гурам Кутателадзе: «Не сомневаюсь в победе Топурии над Махачевым. Этот бой может вывести ММА на другой уровень»

Гурам Кутателадзе считает, что Илия Топурия победит Ислама Махачева.

– У Топурии на руках есть два потенциальных боя громких – против Армана Царукяна и против Ислама Махачева. Ты, как зритель и товарищ Илии, какой бы выбрал поединок для него?

– Как болельщик – не знаю, но отвечу как профессионал: против Ислама. В UFC это будет мегабой мегамасштабов, которых еще не было. Это может вывести ММА на другой уровень.

– Это было бы громче, чем Конор – Хабиб?

– Да. Мое мнение как бойца и аналитика очень ясное: я не сомневаюсь в победе Илии. Габариты? У них по две руки и ноги, одинаковые перчатки, – сказал боец ACA Гурам Кутателадзе .

16 ноября на UFC 322 в Нью-Йорке Ислам Махачев проведет титульный бой в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены. Илия Топурия в последнем бою победил Чарльза Оливейру и завоевал пояс в легком весе.

Топурия или Маддалена – кто безопаснее для Ислама Махачева?