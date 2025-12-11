Лебедев – о бое Пол – Джошуа: «Они выйдут и аккуратно поработают, будет такая же договорная история, как в бою с Тайсоном»

Лебедев считает, что бой Пол – Джошуа будет договорным.

Денис Лебедев высказался о предстоящем поединке Энтони Джошуа и Джейка Пола , который пройдет в 19 декабря в Майами.

«Да, у Джейка Пола неплохая боксерская история. Нужно признать, он действительно неплохо боксирует, если сравнивать его с блогерами.

Мне бы хотелось, чтобы Джейк познал все прелести реального бокса. Один нокдаун, второй нокдаун. Хотелось бы, чтобы он понял, что такое боль в ринге, почувствовал реальный пот и кровь, которыми достается настоящий боксерский хлеб. Пол, конечно, кое-чему научился, но в ринге против Джошуа у него нет шансов.

Уверен ли в том, что бой не станет договорным? Не уверен. Скорее, даже наоборот. Мне кажется, что они выйдут и аккуратно поработают, будет такая же договорная история, как в бою Пола и Майка Тайсона», – сказал Лебедев.

