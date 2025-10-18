Федор Емельяненко: «Не верю, что бой с Тайсоном состоится. Он сказал, что сильно уважает меня – и не хочет драться»

Федор Емельяненко высказался о возможном поединке с Майком Тайсоном.

– Ходили слухи, что вы готовы подраться с Майком Тайсоном по правилам бокса. Это реально?

– Судя по информации, которой владею, эта идея действительно обсуждалась. Но сам Майк подчеркнул, что с его стороны никто это не обговаривал. Ему никаких предложений не поступало.

Не верю, что наше противостояние удастся организовать. Мы пересеклись на одном из турниров PFL, и Тайсон сказал, что сильно уважает меня и не хочет драться, – сказал бывший боец ММА Федор Емельяненко .

Ранее стало известно, что Тайсон проведет выставочный поединок против Флойда Мейвезера . Планируется, что бой состоится весной 2026 года.

Емельяненко – о трэш-токе в ММА: «Горько смотреть на то, что порой происходит. Это путь в пропасть»

Емельяненко о реванше с КроКопом: «Не так давно одна организация хотела провести наш бой в Японии. Не получилось по техническим причинам»