Геннадия Головкина включили в Зал славы бокса
Головкин попал в Зал славы бокса.
Геннадий Головкин попал в Зал славы бокса.
Церемония включения в Международный зал славы бокса (IBHOF) пройдет с 11 по 14 июня 2026 года в Канастоте (штат Нью-Йорк).
В голосовании вместе также были Вернон Форрест и Стив Коллинс, а также боксеры, которые не попали в Зал славы с первой попытки в прошлые годы.
Головкин попал в Зал славы с первой попытки. Также в Зал славы вошли бывшие чемпионы мира Антонио Тарвера и Найджел Бенн.
Ранее Головкин был назначен президентом World Boxing.
Головкин – после избрания президентом World Boxing: «Перед нами стоит важная задача: вернуть доверие к боксу и обеспечить ему прочное место в олимпийской программе»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing Hall of Fame
