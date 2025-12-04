Геннадия Головкина включили в Зал славы бокса

Головкин попал в Зал славы бокса.

Церемония включения в Международный зал славы бокса (IBHOF) пройдет с 11 по 14 июня 2026 года в Канастоте (штат Нью-Йорк).

В голосовании вместе также были Вернон Форрест и Стив Коллинс, а также боксеры, которые не попали в Зал славы с первой попытки в прошлые годы.

Головкин попал в Зал славы с первой попытки. Также в Зал славы вошли бывшие чемпионы мира Антонио Тарвера и Найджел Бенн.

Ранее Головкин был назначен президентом World Boxing.

