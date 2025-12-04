Белал Мухаммад: «Гэрри трижды ткнул мне в глаз. Правила нужно менять, должны быть последствия»
Белал высказался о тычках в глаза в бою с Гэрри.
Белал Мухаммад прокомментировал поражение в бою с Иэном Гэрри.
«Меня трижды ткнули в глаз. Он очень умен в том, чтобы находить пути к победе. Он знал, что тычок в глаз приведет к победе, особенно если сделать это в начале боя.
Правила нужно менять. Должны быть последствия», – сказал Мухаммад.
Гэрри победил Белала единогласным решением на UFC Qatar.
Рахмонов поздравил Гэрри с победой над Белалом: «Рад видеть. Ты знаешь, кто настоящий претендент»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Белала Мухаммада
