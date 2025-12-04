Белал Мухаммад: «Гэрри трижды ткнул мне в глаз. Правила нужно менять, должны быть последствия»

Белал высказался о тычках в глаза в бою с Гэрри.

Белал Мухаммад прокомментировал поражение в бою с Иэном Гэрри .

«Меня трижды ткнули в глаз. Он очень умен в том, чтобы находить пути к победе. Он знал, что тычок в глаз приведет к победе, особенно если сделать это в начале боя.

Правила нужно менять. Должны быть последствия», – сказал Мухаммад.

Гэрри победил Белала единогласным решением на UFC Qatar.

