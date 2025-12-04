  • Спортс
  • Кроуфорд – президенту WBC Сулейману: «Парень, я ничего тебе не заплачу. Почему я должен платить за то, чтобы носить твой пояс? Ты плати мне»
13

Кроуфорд ответил WBC.

Теренс Кроуфорд раскритиковал президента WBC Маурисио Сулеймана. Кроуфорда лишили титула WBC из-за невыплат чемпионских взносов.

«Я вижу, что Маурисио говорит о том, что я не заплатил ему $300 тысяч. А потом он еще заявляет, что я должен извиниться. Да кем ты себя считаешь? Парень, я ничего тебе не заплачу. Что ты вообще несешь? С чего ты взял, что ты лучше других организаций? Что делает тебя лучше WBO, IBF или WBA? Все приняли ту сумму, что я им предложил, но WBC считает себя лучше всех, да? Если вы WBC и у вас зеленый пояс, это еще ничего не значит. Настоящий пояс – The Ring, и он бесплатный.

Ты хочешь, чтобы я платил тебе больше, чем другим, только потому что думаешь, что ты лучше. Это не имеет смысла. Это я рискую жизнью, не ты. Так почему я должен платить за то, чтобы носить твой пояс? Это ты должен платить мне.

Этот чувак летает на самолете, получает люксовые номера в отеле, он и его дружки ходят по ресторанам, едят пятизвездочные блюда. И угадайте, кто за это платит? Бойцы. Безумие какое-то. 

Все в мире знают, что ты болел за Канело, и ты был зол, что я победил его. Все нормально, бывает. Но если бы ты был настоящим фанатом спорта, ты бы сказал: «Поздравляю». А не сидел бы с этой кислой физиономией, злой и обиженный», – сказал Кроуфорд.

14 сентября Кроуфорд победил Сауля Альвареса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в Лас-Вегасе. 

Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес ведут переговоры о реванше (TV Azteca)

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Теренса Кроуфорда
logoТеренс Кроуфорд
logoбокс
WBC
Маурисио Сулейман
