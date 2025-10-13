Емельяненко – о срыве перехода Немкова в UFC: «Нам ответили конкретно: «Понимаем, что Вадим может взять титул, но нам сейчас неинтересен русский чемпион»
Федор Емельяненко сказал, что в UFC не хотели подписывать Вадима Немкова.
«ВUFC не хотели видеть у себя Немкова. Переговоры были, но нам ответили конкретно: «Мы понимаем, что Вадим может стать чемпионом, но нам сейчас неинтересен русский чемпион». Условия Вадиму предложили гораздо хуже, чем в PFL», – сказал экс-боец MMA Федор Емельяненко.
Ранее чемпион Bellator Вадим Немков переподписал контракт с PFL на два года. 13 декабря он подерется с Ренаном Феррейрой за титул чемпиона PFL в тяжелом весе.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
