Альберт Туменов проведет бой с Магомедрасулом Гасановым на АСА 200
Альберт Туменов проведет бой с Магомедрасулом Гасановым на АСА 200. Турнир состоится 6 февраля.
Экс-чемпион АСА в полусреднем весе и экс-боец UFC Альберт Туменов, уступивший титул Абубакару Вагаеву, поднимется в средний вес и станет претендентом на чемпионский титул лиги АСА.
Соперником Туменова станет действующий чемпион организации Магомедрасул Гасанов. Гасанов идет на серии из 17 побед и проведет шестую защиту.
