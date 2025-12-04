Туменов проведет бой с Гасановым.

Альберт Туменов проведет бой с Магомедрасулом Гасановым на АСА 200. Турнир состоится 6 февраля.

Экс-чемпион АСА в полусреднем весе и экс-боец UFC Альберт Туменов, уступивший титул Абубакару Вагаеву, поднимется в средний вес и станет претендентом на чемпионский титул лиги АСА.

Соперником Туменова станет действующий чемпион организации Магомедрасул Гасанов. Гасанов идет на серии из 17 побед и проведет шестую защиту.

«Могу позволить Ролексы, но у меня Гармин за 100 тысяч». Наш боец UFC не проигрывает 12 лет