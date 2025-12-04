Шара Буллет: «Paramount Pictures не представляет, что я могу сделать с Костой»
Шара Буллет рассказал о следующем бое.
Шарабутдин Магомедов заявил, что хочет подраться с Пауло Костой.
«Заряжен, мотивация бешеная. Хочу вернуться с убедительной победой против хорошего соперника. Я надеюсь подраться в следующем году до Рамадана.
Коста? Paramount Pictures не представляет, что я могу сделать с Костой. Есть желание заткнуть его в клетке перед всем миром», – сказал Шара Буллет.
В июле Магомедов единогласным решением судей победил Марка Андре-Баррио. Его рекорд в UFC – 5-1.
Шара Буллет: «Нет никакой славы орлу в победе над голубем. Скоро начнем»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
