Шара Буллет: «Paramount Pictures не представляет, что я могу сделать с Костой»

Шара Буллет рассказал о следующем бое.

Шарабутдин Магомедов заявил, что хочет подраться с Пауло Костой .

«Заряжен, мотивация бешеная. Хочу вернуться с убедительной победой против хорошего соперника. Я надеюсь подраться в следующем году до Рамадана.

Коста? Paramount Pictures не представляет, что я могу сделать с Костой. Есть желание заткнуть его в клетке перед всем миром», – сказал Шара Буллет.

В июле Магомедов единогласным решением судей победил Марка Андре-Баррио. Его рекорд в UFC – 5-1.

Шара Буллет: «Нет никакой славы орлу в победе над голубем. Скоро начнем»