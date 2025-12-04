1

Усик получил разрешение на добровольную защиту титула WBC

Усику дали разрешение на добровольную защиту титула.

Александр Усик получил разрешение на добровольную защиту титула WBC.

«Усик может провести добровольную защиту. Он уже заявил, что хотел бы встретиться с Деонтеем Уайлдером», – говорится в сообщении WBC.

Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в июле этого года.

Усик продолжит карьеру: «Первый кандидат на будущий бой – Уайлдер»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sky Sports
