Александр Усик получил разрешение на добровольную защиту титула WBC.

«Усик может провести добровольную защиту. Он уже заявил, что хотел бы встретиться с Деонтеем Уайлдером», – говорится в сообщении WBC.

Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в июле этого года.

