Роберт Уиттакер: «Мераб стал лучше в стойке. Не знаю, что нужно сделать Яну для победы»

Уиттакер оценил шансы Яна в реванше с Двалишвили.

Роберт Уиттакер сделал прогноз на бой Петр Ян – Мераб Двалишвили .

«Мераб стал лучше в стойке. Я не знаю, что нужно сделать Яну для победы. Мераб – особенный, другого такого нет. Чтобы его победить, нужно сделать то, что умеет Мераб, только лучше.

Ян хорош, но я не вижу, как он побеждает. Разве что, лаки-панчем», – сказал Уиттакер.

Реванш между Двалишвили и Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе. Первый бой выиграл Мераб судейским решением в марте 2023-го.

Ян снова идет за поясом UFC. Важнейший реванш с Мерабом