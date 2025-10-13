Емельяненко о реванше с КроКопом: «Не так давно одна организация хотела провести наш бой в Японии. Не получилось по техническим причинам»

Федор Емельяненко рассказал о несостоявшемся реванше с КроКопом.

«Был разговор о нашем реванше с Мирко. На меня выходили не так давно, одна организация хотела провести наш бой в Японии. Спустя 20 лет. Но, к сожалению, по техническим причинам не получилось этого сделать», – сказал экс-боец MMA Федор Емельяненко .

Напомним, Емельяненко и Мирко Филипович , известный под прозвищем КроКоп, провели бой в августе 2005-го в рамках PRIDE Final Conflict 2005. Федор победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона тяжелого веса. Поединок считается одним из лучших MMA-боев десятилетия.

