  Емельяненко о реванше с КроКопом: «Не так давно одна организация хотела провести наш бой в Японии. Не получилось по техническим причинам»
Емельяненко о реванше с КроКопом: «Не так давно одна организация хотела провести наш бой в Японии. Не получилось по техническим причинам»

Федор Емельяненко рассказал о несостоявшемся реванше с КроКопом.

«Был разговор о нашем реванше с Мирко. На меня выходили не так давно, одна организация хотела провести наш бой в Японии. Спустя 20 лет. Но, к сожалению, по техническим причинам не получилось этого сделать», – сказал экс-боец MMA Федор Емельяненко.

Напомним, Емельяненко и Мирко Филипович, известный под прозвищем КроКоп, провели бой в августе 2005-го в рамках PRIDE Final Conflict 2005. Федор победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона тяжелого веса. Поединок считается одним из лучших MMA-боев десятилетия.

Федор Емельяненко: «Денег не было, а семье требовалась поддержка. Так я пришел в ММА»

Федор Емельяненко: «Победа над Ногейрой – самая важная в карьере. Я знал, что это сильнейший соперник»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
