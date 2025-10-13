Емельяненко исключает реванш с Орловским: «На бесовском языке не разговариваю. Наверное, не обошлось без последствий после того удара. Судя по тому, что изрыгается из его рта»

Федор Емельяненко объяснил нежелание драться с Андреем Орловским.

- Вы проигнорировали вызов Андрея Орловского.

– А что говорить? Как реагировать? Не знаю, что сказать... Наверное, не обошлось без последствий после того удара. Судя по тому, что изрыгается из его рта.

- Это единственный человек, который, так скажем, треш-ток в вашу сторону включает.

– Я на бесовском языке не разговариваю. И на эти вещи не ведусь. Сербский патриарх Павел сказал такую вещь: «Нас можно обидеть ровно настолько, насколько мы сами обидимся». На меня кто-то может каплю из стакана пролить, и я могу вскочить, начать руками махать и в грудки вцепиться. А можно понять, что человека колбасит внутри, как ему плохо живется, что у него такая злоба. Потому что нездоровый это разговор.

Допустим, мы как-то с Мирко Филиповичем пересеклись, по-доброму пообщались, как старые друзья. По-хорошему, без всякого. И мне интересно с ним биться, я готов. Наш бой до сих пор вспоминают. И здесь я был бы готов, но когда тебя начинают пытаться зацепить, на какую-то мерзость вывести – я на нее не ведусь.

- То есть если и организатор боя с Орловским найдется, вы от этого поединка откажетесь, потому что Андрей резко высказывается?

– Ну конечно. Зачем? Сейчас время такое. Но Господь, он во все времена один и тот же. Можно говорить: «Я верую в Бога», а самому какие-то пакости делать или говорить мерзости. Такого быть не может. Если мы надели крест, значит должны его нести, – сказал экс-боец MMA Федор Емельяненко .

Напомним, Емельяненко нокаутировал Орловского в январе 2009-го.

