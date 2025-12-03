UFC 323: Двалишвили против Яна, Пантожа – Ван и другие бои

В ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада) пройдет турнир UFC 323. В главном событии ивента состоится титульный поединок в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили (21-4) и Петром Яном (19-5).

В соглавном событии чемпион наилегчайшего дивизиона Алешандре Пантожа (30-5) встретится с Джошуа Ваном (15-2).

Другие бои турнира:

● Брэндон Морено (23-8-2) – Тацуро Тайра (17-1);

● Генри Сехудо (16-5) – Пэйтон Тэлботт (10-1);

● Ян Блахович (29-11-1) – Богдан Гуськов (18-3);

● Грант Доусон (23-2-1) – Мануэль Торрес (16-3).

Турнир в прямом эфире покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

