Емельяненко – о трэш-токе в ММА: «Горько смотреть на то, что порой происходит. Это путь в пропасть»

Федор Емельяненко рассказал о своем отношении к трэш-току в ММА.

– По ходу карьеры вы неоднократно призывали звезд ММА относиться друг к другу с большей теплотой. В современных смешанных единоборствах такого нет?

– Горько смотреть на то, что порой происходит. Это путь в пропасть. Мы обязаны уважать друг друга. Когда дрался в Японии, понимал, что представляю не только себя, но и всю Россию – и по моему поведению станут судить о нашей стране.

Какие бы ролики о нас ни делали до поединков, потом точка зрения местной публики поменялась, поскольку люди видели, как мы относимся к оппонентам, – сказал бывший боец ММА Федор Емельяненко .

Ранее Емельяненко заявил, что не согласится на бой против Андрея Орловского из-за его высказываний.

Емельяненко о реванше с КроКопом: «Не так давно одна организация хотела провести наш бой в Японии. Не получилось по техническим причинам»

Емельяненко – о срыве перехода Немкова в UFC: «Нам ответили конкретно: «Понимаем, что Вадим может взять титул, но нам сейчас неинтересен русский чемпион»