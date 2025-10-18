  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Емельяненко – о трэш-токе в ММА: «Горько смотреть на то, что порой происходит. Это путь в пропасть»
2

Емельяненко – о трэш-токе в ММА: «Горько смотреть на то, что порой происходит. Это путь в пропасть»

Федор Емельяненко рассказал о своем отношении к трэш-току в ММА.

– По ходу карьеры вы неоднократно призывали звезд ММА относиться друг к другу с большей теплотой. В современных смешанных единоборствах такого нет?

– Горько смотреть на то, что порой происходит. Это путь в пропасть. Мы обязаны уважать друг друга. Когда дрался в Японии, понимал, что представляю не только себя, но и всю Россию – и по моему поведению станут судить о нашей стране.

Какие бы ролики о нас ни делали до поединков, потом точка зрения местной публики поменялась, поскольку люди видели, как мы относимся к оппонентам, – сказал бывший боец ММА Федор Емельяненко.

Ранее Емельяненко заявил, что не согласится на бой против Андрея Орловского из-за его высказываний.

Емельяненко о реванше с КроКопом: «Не так давно одна организация хотела провести наш бой в Японии. Не получилось по техническим причинам»

Емельяненко – о срыве перехода Немкова в UFC: «Нам ответили конкретно: «Понимаем, что Вадим может взять титул, но нам сейчас неинтересен русский чемпион»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: RT
logoMMA
logoФедор Емельяненко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Емельяненко – об уходе Токова из Fedor Team: «Он после боя со Шлеменко просто пропал. Не отвечал ни на СМС, ни на звонки, ни на что. Один раз пообещал прийти, но так и не пришел»
113 октября, 09:10
Федор Емельяненко: «Денег не было, а семье требовалась поддержка. Так я пришел в ММА»
1920 сентября, 16:50
Федор Емельяненко: «Победа над Ногейрой – самая важная в карьере. Я знал, что это сильнейший соперник»
518 сентября, 09:28
Главные новости
UFC Fight Night 262: де Риддер против Аллена, Бекоев – Белгаруи и другие бои
56 минут назад
Федор Емельяненко: «Не верю, что бой с Тайсоном состоится. Он сказал, что сильно уважает меня – и не хочет драться»
21 минуту назад
«Увидел его и подумал: «Ух ты!» Мендес рассказал о физической форме Махачева
1сегодня, 17:05
Топурия – о следующем сопернике: «Пимблетт. Это бой, который все хотят увидеть»
6сегодня, 16:50
Дмитрий Бивол: «Надеюсь через 4-6 недель вернуться к полноценной работе»
1сегодня, 15:40Видео
Топурия посоветовал Мерабу подняться в весе: «Не сомневаюсь, что он победит Волкановски»
9сегодня, 14:55
Хабиб Нурмагомедов встретился с Геннадием Головкиным в Дубае
5сегодня, 14:45Фото
Умар Нурмагомедова: «Махачев – очень умный боец. На поединок с Мадделеной у него есть план A, B и C»
12сегодня, 13:10
Сехудо – о реванше Яна и Двалишвили: «Не верю в победу Петра. Единственный шанс для него – это нокаут»
6сегодня, 12:00
Махачев – о словах Хукера: «Нужны новые хейтеры, старые начинают меня любить»
2сегодня, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30