Внук Мухаммеда Али подерется на турнире IBA.PRO 13 в Дубае

Объявлен полный кард турнира IBA.PRO 13 в Дубае.

Внук Мухаммеда Али американец Нико Али Уолш и россиянин Артем Сусленков проведут поединки в рамках предварительного карда турнира BETCITY IBA.PRO 13, который состоится 12 декабря в Дубае. В главном бою Мурат Гассиев подерется с Кубратом Пулевым .

Средневес Нико Али Уолш (11-2, КО 5) в бою предварительного карда встретится с Джеремая Ссервадда (12-4, КО 9) из Уганды.

Обладатель поясов IBF European и WBA Continental в тяжелом весе россиянин Артем Сусленков (13-0, КО 8) проведет бой за титул IBA.PRO Intercontinental с американцем Стэнли Райтом (14-1, КО 11).

44-летний Пулев провел последний бой в декабре-2024, победив Мануэля Чарра. У болгарина 32 победы и три поражения.

