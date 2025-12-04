Джонс – о встрече с Емельяненко: «Поцеловал его в руку, попытался выразить высшую степень уважения. Горжусь этим»

Джонс вспомнил, как поцеловал руку Емельяненко.

Джон Джонс рассказал о встрече с Федором Емельяненко в Саудовской Аравии в феврале-2024

«Поцеловал его в руку, попытался выразить высшую степень уважения. И горжусь этим», – сказал Джонс.

Джон Джонс: «Может, мне стоит отправить папаху Хабиба Кормье? Чтобы он мог наслаждаться отпуском вместо того, чтобы все время думать обо мне»