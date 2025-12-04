Джонс – о встрече с Емельяненко: «Поцеловал его в руку, попытался выразить высшую степень уважения. Горжусь этим»
Джонс вспомнил, как поцеловал руку Емельяненко.
Джон Джонс рассказал о встрече с Федором Емельяненко в Саудовской Аравии в феврале-2024
«Поцеловал его в руку, попытался выразить высшую степень уважения. И горжусь этим», – сказал Джонс.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sport24
