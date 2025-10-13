Емельяненко – об уходе Токова из Fedor Team: «Он после боя со Шлеменко просто пропал. Не отвечал ни на СМС, ни на звонки, ни на что. Один раз пообещал прийти, но так и не пришел»

Федор Емельяненко рассказал об уходе Анатолия Токова из его команды.

«Почему Токов ушел? Это вопрос к нему вопрос. У меня нет ответа. Человек после боя с Александром Шлеменко просто пропал. Он еще до боя уехал. Мы все собрались на сбор, и за день до этого он уехал в Дагестан. Хорошо. Я ему позвонил: «Толь, а ты где?» Отвечает: «Ой, мы уже приехали сюда, мы не знали, что будет сбор». Говорю: «Ну, хорошо, ты уехал, там тренируйся, готовься, хорошо». Бред какой-то.

Но после боя с Александром [Шлеменко] он не отвечал ни на СМС, ни на звонки, ни на что. Ребята ездили к нему. Он спускался к ним, ему говорили: «Толь, ты чего? Мы команда, мы тебя поддерживаем». Тот: «Да-да-да, я приду, я приду». Так и не пришел. Два раза вот так они к нему ездили – с интервалом.

Прошло очень много времени, но Анатолий так и не обозначился, так и не пришел. Один раз он мне позвонил, сказал: «Федор Владимирович, я приду». Прошло несколько месяцев – он не пришел. Сколько можно ждать человека, который говорит, что придет, а сам не появляется? Сказали ему: «Толь, извини». Хотя Володя Токов здесь, на сборах, он пашет. Он работает с нами. Толя пропал, и все. Это его путь, его выбор. Ну сколько можно ждать человека, когда он пропускает тренировки и не отвечает ни на звонки, ни на СМС?» – сказал экс-боец MMA Федор Емельяненко .

Анатолий Токов проиграл раздельным решением Александру Шлеменко в декабре на турнире RCC 21. В августе стало известно, что боец покинул Fedor Team.

