Пантожа подерется с Ваном в соглавном событии UFC 323. Бой Гуськова и Блаховича пройдет в главном карде

Официально анонсированы бои основного карда турнира UFC 323.

Ивент состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

В соглавном событии турнира чемпион промоушена в наилегчайшем весе Алешандре Пантожа (30-5) проведет титульную защиту против Джошуа Вана (15-2).

Поединок в полутяжелой весовой категории между Богданом Гуськовым (18-3) и Яном Блаховичем (29-11-1) состоится в главном карде турнира.

Ранее стало известно, что возглавит предстоящий ивент титульный реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.

Ван хочет бой с Пантожей: «У него есть все, что я хочу. Победа над ним важна для меня. Очень взволнован этим боем»

Гор Азизян: «Гуськов – нокаутер. В отличие от Анкалаева. У него сильный удар, он опасен для всех»