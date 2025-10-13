Пантожа подерется с Ваном в соглавном событии UFC 323. Бой Гуськова и Блаховича пройдет в главном карде
Официально анонсированы бои основного карда турнира UFC 323.
Ивент состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.
В соглавном событии турнира чемпион промоушена в наилегчайшем весе Алешандре Пантожа (30-5) проведет титульную защиту против Джошуа Вана (15-2).
Поединок в полутяжелой весовой категории между Богданом Гуськовым (18-3) и Яном Блаховичем (29-11-1) состоится в главном карде турнира.
Ранее стало известно, что возглавит предстоящий ивент титульный реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.
Ван хочет бой с Пантожей: «У него есть все, что я хочу. Победа над ним важна для меня. Очень взволнован этим боем»
Гор Азизян: «Гуськов – нокаутер. В отличие от Анкалаева. У него сильный удар, он опасен для всех»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
