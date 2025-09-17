Гор Азизян: Гуськов – нокаутер. В отличие от Анкалаева. У него сильный удар, он опасен для всех»

Тренер Гуськова считает, что Богдан всем создаст проблемы в полутяжелом весе.

«Гуськов – это нокаутер. В отличие от Магомеда Анкалаева, Богдан может вырубить. Он опасен для всех. У него есть сила удара. Анкалаев тяжело подрался с Никитой Крыловым, а Богдан сумел его нокаутировать. Потому что у Гуськова есть сильный удар. Он развивается, выходит на пик. Многих удивит», – сказал тренер Гор Азизян.

В активе Гуськова 18 побед и три поражения в MMA. В июле он нокаутировал Никиту Крылова.

