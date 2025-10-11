Раунтри – о бое с Прохазкой: «Проблемы начались с левого хука в глаз. Почувствовал себя персонажем видеоигры, который потерял очки здоровья»

Халил Раунтри прокомментировал поражение от Иржи Прохазки.

«Проблемы начались с левого хука в глаз – это был очень жесткий удар. Почувствовал себя персонажем видеоигры про UFC, который потерял очки здоровья. В таких случаях экран начинает мигать красным, а бойца нужно отвести назад, чтобы он восстановился. Такая же реакция была и у меня.

Все было хорошо, пока не стало плохо. В какой-то момент я просто перешел в режим самосохранения, но Иржи продолжал давить. Я пытался прийти в себя, собраться с мыслями – а он не переставал идти вперед. Он не дал мне времени на восстановление», – сказал боец полутяжелого веса UFC Халил Раунтри .

Поединок между Раунтри и Иржи Прохазкой состоялся в ночь на 5 октября на турнире UFC 320. Прохазка победил нокаутом в третьем раунде.

