  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Раунтри – о бое с Прохазкой: «Проблемы начались с левого хука в глаз. Почувствовал себя персонажем видеоигры, который потерял очки здоровья»
1

Раунтри – о бое с Прохазкой: «Проблемы начались с левого хука в глаз. Почувствовал себя персонажем видеоигры, который потерял очки здоровья»

Халил Раунтри прокомментировал поражение от Иржи Прохазки.

«Проблемы начались с левого хука в глаз – это был очень жесткий удар. Почувствовал себя персонажем видеоигры про UFC, который потерял очки здоровья. В таких случаях экран начинает мигать красным, а бойца нужно отвести назад, чтобы он восстановился. Такая же реакция была и у меня.

Все было хорошо, пока не стало плохо. В какой-то момент я просто перешел в режим самосохранения, но Иржи продолжал давить. Я пытался прийти в себя, собраться с мыслями – а он не переставал идти вперед. Он не дал мне времени на восстановление», – сказал боец полутяжелого веса UFC Халил Раунтри.

Поединок между Раунтри и Иржи Прохазкой состоялся в ночь на 5 октября на турнире UFC 320. Прохазка победил нокаутом в третьем раунде.

Бонусы UFC 320: Прохазка против Раунтри – лучший бой. У Иржи, Перейры и Пайфера – лучшее выступление

Перейра нокаутировал Анкалаева! Вернул пояс UFC за 1,5 минуты

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: JAXXON PODCAST
logoИржи Прохазка
logoMMA
logoХалил Раунтри
logoUFC
полутяжелый вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Халил Раунтри: «Двалишвили провел пятираундовый спарринг прямо перед боем с Сэндхагеном. Я такого никогда не видел»
25вчера, 15:30
Карлос Ульберг: «Я уверен, что буду следующим претендентом на титул. Но подерусь с кем угодно»
37 октября, 16:50
Иржи Прохазка: «Я был так растроган, потому что осознал, что возможен третий бой с Перейрой»
137 октября, 08:54
Главные новости
Дейвисон Фигейредо: «Я единственный, с кем Мераб еще не встречался. Хочу, чтобы UFC дал мне возможность сразиться с ним»
2 минуты назад
Перейра получил перелом стопы в реванше с Анкалаевым. Он планирует вернуться в июне-2026
сегодня, 08:00
UFC Rio: Оливейра против Гамрота, Фигейредо – Джексон и другие бои
2сегодня, 07:40
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
96сегодня, 07:15
Себастьян Фундора травмировал руку. Бой с Китом Турманом получит новую дату
3вчера, 18:00
Чарльз Оливейра: «Я восхищаюсь Джонсом. Но если Перейра попадет по нему, то он окажется в нокауте»
11вчера, 17:30
Опубликован официальный постер UFC 322. Турнир возглавит титульный бой Маддалены и Махачева
8вчера, 16:20Фото
Халил Раунтри: «Двалишвили провел пятираундовый спарринг прямо перед боем с Сэндхагеном. Я такого никогда не видел»
25вчера, 15:30
Деон Николсон сообщил об отмене поединка против Артура Бетербиева
1вчера, 14:20
Взвешивание перед UFC Rio: Оливейра и Гамрот показали одинаковые цифры, Фигейредо и Джексон – тоже
1вчера, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30