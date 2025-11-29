Хирн – о целях Джошуа: «Попытаться стать трехкратным чемпионом мира или победить Фьюри»

Эдди Хирн рассказал о планах Джошуа.

Эдди Хирн назвал цели Энтони Джошуа на 2026 год.

«Насколько я понимаю, соглашение с Тайсоном Фьюри еще не согласовано. Мы в игре. Мы готовы к этому. Мы всегда были готовы, это не проблема.

Турки должен заключить это соглашение. Если не удастся, то бой с Фабио Вордли за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, почему бы и нет? Это все еще наша цель.

Бой с Полом – это не то, к чему мы стремимся, это просто возможность, от которой мы не могли отказаться. Но в 2026 году мы вернемся к обычной работе – попытаться стать трехкратным чемпионом мира или победить Тайсона Фьюри. Это настоящая цель на 2026 год», – сказал Хирн.

Поединок в тяжелом весе между Джейком Полом и Джошуа состоится 19 декабря в Майами.

