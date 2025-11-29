Джейк Пол: «Бой Харрисон – Нуньес должен был стать главным событием»

Пол раскритиковал UFC.

Боксер Джейк Пол раскритиковал Дану Уайта за поддержку изменений в законе Мохаммеда Али.

«Они хотят отменить закон Мохаммеда Али, потому что, как они говорят, хотят дать боксу лучших бойцов. Почему тогда все фанаты возмущаются по поводу новых боев UFC?

Бой Харрисон – Нуньес должен был стать главным событием», – написал Джейк Пол.

UFC ранее официально анонсировал бои основного карда 324-го номерного турнира. В соглавном событии пройдет титульный поединок в женском легчайшем весе между Кайлой Харрисон (19-1) и Амандой Нуньес (23-5).

