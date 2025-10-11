Перейра отреагировал на информацию о травме Анкалаева: «Они пытаются принизить мои заслуги»

Алекс Перейра отреагировал на информацию о травме Магомеда Анкалаева.

Ранее инсайдер Лео Гимараес заявил , что Анкалаев вышел на поединок против Перейры с переломом ребра.

«Я не могу знать точно, но если он уже был травмирован, то мои удары локтями только усилили боль. Не стоит искать оправдания. Перед первым нашим боем у меня была тысяча причин сняться, но я предпочел промолчать – и рассказал о своих проблемах только перед реваншем.

А они уже придумывают оправдания. Возможно, они пытаются принизить мои заслуги. Я не знаю», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра .

Титульный поединок между Перейрой и Магомедом Анкалаевым состоялся в главном событии турнира UFC 320. Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

Перейра получил перелом стопы в реванше с Анкалаевым. Он планирует вернуться в июне-2026

Алекс Перейра посетил шиномонтаж, в котором работал, с поясом UFC: «Анкалаев был прав – я вернулся»