Анатолий Малыхин: «Это была моя лучшая подготовка за долгие годы. Но Умарчик почувствовал, что нужно спрыгивать с поезда»

Малыхин сообщил, что реванш с Кейном может пройти в апреле-2026.

Двойной чемпион One в среднем и полутяжелом весе Анатолий Малыхин назвал ориентировочные сроки возвращения.

«Когда вернусь в бои? Я хотел увидеть себя в клетке 16 ноября. Многие ребята хотели посмотреть на реванш с Кейном. Я прошел большой кэмп, хорошо себя чувствовал. Это была моя лучшая подготовка за долгие годы. Но видимо Умарчик почувствовал, что нужно спрыгивать с поезда. Он прыгнул неудачно и подвернул ногу.

Сейчас мне говорят об апреле, но пока не знаю. Ждем уточнений. Мы готовы выскочить хоть завтра», – сказал Малыхин.

Первый поединок между Малыхиным и Кейном состоялся в ноябре 2024 года – тогда россиянин проиграл раздельным решением судей. Планировалось, что реванш состоится 16 ноября в Токио, но Кейн попал в автомобильную аварию и попросил о переносе поединка.

