Ван хочет бой с Пантожей: «У него есть все, что я хочу. Победа над ним важна для меня. Очень взволнован этим боем»

Джошуа Ван намекнул, что рассчитывает подраться с Алешандре Пантожей.

«Когда они позвали нас на эту драку, не было вопроса типа: «Возьмем ли мы это?»» Ван сказал на выходных, размышляя о своем появлении во втором июне. «Как только они позвонили, мы подумали: «Да! Мы возьмем бой».

Не имеет значения, кто будет моим соперником. Для меня нет больших боев. Я всегда говорю, что скоро подерусь за титул.

У Пантожи есть все, что я хочу. Он самый сильный соперник в дивизионе. Победа над ним важна для меня. Очень взволнован этим боем», – сказал боец UFC Джошуа Ван.

Ожидается, что Ван станет следующим соперником Алешандре Пантожи.

Джошуа Ван: «Мне по силам стать величайшим, но люди все равно найдут способ унизить меня»

Пантожа составил рейтинг лучших бойцов UFC: «Махачев – номер один. Я на втором месте»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC
