Эдди Хирн: «Нам с Джошуа следует уйти на пенсию, если он не победит Пола»

Эдди Хирн уйдет на пенсию, если Джошуа не выиграет у Пола.

Промоутер Эдди Хирн уверен, что Энтони Джошуа нокаутирует Джейка Пола.

«Пол входит в топ-50 мирового рейтинга в тяжелом весе. Сейчас он настоящий боец. Но он не боец мирового класса. Если я ошибаюсь, то думаю, что мое время вышло. Не только мы с Эй Джеем уйдем на пенсию, думаю, что нам всем тогда следует уйти на пенсию. Эй Джей, бремя бокса лежит на твоих плечах.

Я верю, что это будет полное уничтожение. Я был бы разочарован, если Эй Джей не победит его за два раунда», – сказал Хирн.

Поединок в тяжелом весе между Полом и Джошуа состоится 19 декабря в Майами.

Сколько Пол и Джошуа заработают за бой?

