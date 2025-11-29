Джошуа – о бое с Полом: «Я разобью ему лицо. Сломаю его тело. Просто раздавлю его»

Джошуа планирует нокаутировать Пола.

Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с Джейком Полом .

«Я разобью ему лицо. Я сломаю его тело. Просто раздавлю его. Это мой менталитет бойца. Мне нужно разбить его, сломать и причинить боль. Мне нужно его нокаутировать. И больше ничего.

Я воспринимаю это серьезно. У него менталитет победителя и он обладает психологической устойчивостью. Она даже лучше, чем у Тайсона Фьюри», – сказал Джошуа.

Поединок в тяжелом весе между Полом и Джошуа состоится 19 декабря в Майами.

💰 Сколько Пол и Джошуа заработают за бой?