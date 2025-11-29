Джошуа – о бое с Полом: «Я разобью ему лицо. Сломаю его тело. Просто раздавлю его»
Джошуа планирует нокаутировать Пола.
Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с Джейком Полом.
«Я разобью ему лицо. Я сломаю его тело. Просто раздавлю его. Это мой менталитет бойца. Мне нужно разбить его, сломать и причинить боль. Мне нужно его нокаутировать. И больше ничего.
Я воспринимаю это серьезно. У него менталитет победителя и он обладает психологической устойчивостью. Она даже лучше, чем у Тайсона Фьюри», – сказал Джошуа.
Поединок в тяжелом весе между Полом и Джошуа состоится 19 декабря в Майами.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости