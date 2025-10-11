0

Перейра получил перелом стопы в реванше с Анкалаевым. Он планирует вернуться в июне-2026

Алекс Перейра получил перелом стопы в реванше с Магомедом Анкалаевым.

«Я сделал рентген в Лас-Вегасе и МРТ в Бразилии. У меня обнаружили перелом стопы. Пока я не знаю, что будет дальше. Не представляю, сколько времени займет восстановление.

Думаю, стоит сфокусироваться на турнире UFC в Белом доме – эта дата меня действительно интересует. Пожалуй, именно на этом я и сосредоточусь», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

Титульный поединок между Перейрой и Магомедом Анкалаевым состоялся в главном событии турнира UFC 320. Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoАлекс Перейра
logoUFC
logoМагомед Анкалаев
logoMMA
полутяжелый вес (MMA)
травмы
