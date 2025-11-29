Малыхин – о Царукяне: «Это все еще эхо несостоявшегося боя за пояс с Махачевым. UFC проверяет его»

Малыхин рассказал, почему Царукяну не дали титульный бой.

Двойной чемпион One в среднем и полутяжелом весе Анатолий Малыхин высказался о ситуации с Арманом Царукяном .

«Почему Арману не дают шанс подраться за титул? Думаю, что это все еще эхо того самого несостоявшегося боя за пояс с Исламом Махачевым. UFC проверяет Царукяна.

Арман давно заслужил право биться за титул. Он набрал очень хорошую форму. Видно, что Царукян предан своему делу. Уверен, что Арман дождется своего часа и подерется за пояс», – сказал Малыхин.

Царукян должен был подраться с Махачевым за титул в январе-2025, но за день до боя слетел из-за травмы.

