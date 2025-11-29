UFC анонсировал бой Оливейра – Холлоуэй за титул BMF. Позже пост удалили

Чарльз Оливейра и Макс Холлоуэй могут подраться на UFC 324, который пройдет 24 января.

Анонс боя за титул BMF опубликовал аккаунт UFC Brasil, но позже пост удалили.

Чарльз Оливейра дрался с Максом Холлоуэем в 2015 году и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Победив Матеуша Гамрота в октябре, Оливейра заявил о желании провести реванш с Холлоуэем.

Первый турнир UFC в 2026-м – смех. Провал Даны Уайта?