UFC анонсировал бой Оливейра – Холлоуэй за титул BMF. Позже пост удалили
Чарльз Оливейра и Макс Холлоуэй могут подраться на UFC 324, который пройдет 24 января.
Анонс боя за титул BMF опубликовал аккаунт UFC Brasil, но позже пост удалили.
Чарльз Оливейра дрался с Максом Холлоуэем в 2015 году и проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Победив Матеуша Гамрота в октябре, Оливейра заявил о желании провести реванш с Холлоуэем.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
