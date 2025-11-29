Александр Красюк: «Усик поступил правильно – бой с Уордли сейчас не несет никакого смысла»
Экс-промоутер Усика прокомментировал отказ от пояса WBO.
Александр Красюк оценил решение Александра Усика оставить титул WBO.
«Александр поступил правильно – бой с Уордли сейчас не несет в себе никакого смысла: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого», – приводит слова Красюка Sport.ua.
Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, когда в июле-2025 нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде. Обладателем пояса WBO стал Фабио Уордли (20-0-1).
У Усика остались титулы WBA, WBC и IBF.
Новая угроза для Усика – нокаутер, выигрывавший турнир среди офисных работников
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
