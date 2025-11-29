Харитонов – о бое с Орловским: «Для разогрева 50 грамм коньяка шлепнул бы, лимончиком закусил, шоколадкой заел. И в клетку с этой обиженной девочкой»
Харитонов считает, что легко победил бы Орловского.
Сергей Харитонов рассказал, как бы подрался против Андрея Орловского.
«С Орловским хоть сегодня бы подрался, если бы в чемодане ₽30 млн принесли. И еще перед боем для разогрева 50 грамм коньяка шлепнул бы, лимончиком закусил бы, шоколадкой бы заел. И в клетку с этой обиженной девочкой вышел бы.
По боксу, ММА, по барабану. Хоть на стометровку выйдем... На стометровке у меня шансов мало, я 140 кг вешу, Орловский опередил бы. Шансы у него только там», – сказал Харитонов.
В феврале-2011 Харитонов выиграл у Орловского нокаутом в первом раунде в четвертьфинале гран-при тяжеловесов Strikeforce.
Андрей Орловский нокаутировал Келечи Дайка в дебютном поединке по боксу
Харитонов – о бое с Александром Емельяненко: «Я бы его поджопниками нокаутировал»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Ушатайка»
