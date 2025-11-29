Ян – о бое с Двалишвили: «Хочу победить нокаутом. Хочу вернуть пояс и отомстить»
Ян рассказал о реванше с Двалишвили.
Петр Ян планирует досрочно победить Мераба Двалишвили.
«Я хочу победить нокаутом. Когда чемпиона быстро разбивают, это не оставляет никаких поводов для разговоров и домыслов. Я хочу вернуть пояс и отомстить. У меня есть все, чтобы победить его», – сказал Ян.
Титульный бой между Двалишвили и Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе.
Двалишвили заявил, что уважает Яна: «В нашей культуре принято болеть за бывших соперников. Мне теперь нравится этот парень»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
