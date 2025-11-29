Ян – о бое с Двалишвили: «Хочу победить нокаутом. Хочу вернуть пояс и отомстить»

Ян рассказал о реванше с Двалишвили.

Петр Ян планирует досрочно победить Мераба Двалишвили .

«Я хочу победить нокаутом. Когда чемпиона быстро разбивают, это не оставляет никаких поводов для разговоров и домыслов. Я хочу вернуть пояс и отомстить. У меня есть все, чтобы победить его», – сказал Ян.

Титульный бой между Двалишвили и Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе.

