Тренер Шары Буллета: «Коста меня нереально разозлил своими высказываниями. Хочу подойти к нему»

Тренер Шары Буллета раскритиковал высказывания Пауло Косты.

«Мы еще до слов Косты решили, что не будем драться [в ближайшее время]. Врачи тоже ему сказали об этом. А что касается постов Косты – это он сам решил пиар себе сделать. Он говорил грязные вещи.

Обещали, что он будет на турнире в Рио-де-Жанейро, и я хочу подойти к нему. Он меня нереально разозлил своими словами «засуну Шаре палец в глаз, и он ослепнет». Это неприемлемо. В Бразилии Косту тоже упрекнули.

Шара не будет больше в этом году драться, пусть лечится. А уже 2026-й он с полным напором начнет. А Коста себе придумал и афиширует бой. Он думает, что он уже звезда», – сказал тренер Гор Азизян.

Ранее Шара Буллет подтвердил , что отказался от поединка с Костой: «Я боец известный, могу по своему плану двигаться».

Гор Азизян: «Шара хотел драться в Катаре, но мы его тормознули. У Косты рекорд по отказам от поединков, он ненадежный»

Шара Буллет – о съемках в короткометражном фильме: «По сюжету Дэнни Трэхо был моим боссом. Давал задание для убийства»