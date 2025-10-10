  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тренер Шары Буллета: «Коста меня нереально разозлил своими высказываниями. Хочу подойти к нему»
0

Тренер Шары Буллета: «Коста меня нереально разозлил своими высказываниями. Хочу подойти к нему»

Тренер Шары Буллета раскритиковал высказывания Пауло Косты.

«Мы еще до слов Косты решили, что не будем драться [в ближайшее время]. Врачи тоже ему сказали об этом. А что касается постов Косты – это он сам решил пиар себе сделать. Он говорил грязные вещи.

Обещали, что он будет на турнире в Рио-де-Жанейро, и я хочу подойти к нему. Он меня нереально разозлил своими словами «засуну Шаре палец в глаз, и он ослепнет». Это неприемлемо. В Бразилии Косту тоже упрекнули.

Шара не будет больше в этом году драться, пусть лечится. А уже 2026-й он с полным напором начнет. А Коста себе придумал и афиширует бой. Он думает, что он уже звезда», – сказал тренер Гор Азизян.

Ранее Шара Буллет подтвердил, что отказался от поединка с Костой: «Я боец известный, могу по своему плану двигаться».

Гор Азизян: «Шара хотел драться в Катаре, но мы его тормознули. У Косты рекорд по отказам от поединков, он ненадежный»

Шара Буллет – о съемках в короткометражном фильме: «По сюжету Дэнни Трэхо был моим боссом. Давал задание для убийства»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
logoUFC
средний вес (MMA)
logoШарабутдин Магомедов
logoПауло Коста
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Коста сослался на позицию UFC по бою с Шарой Буллетом: «Вероятно, он не сможет со мной драться»
310 сентября, 10:21
Асланбек Бадаев: «Шара Буллет вырвет сердце у Косты. Он сломает его психологически»
46 сентября, 08:50
«Лучше следи за тем, чтобы тебя самого куда-нибудь не ткнули». Тренер Шары Буллета отреагировал на слова Косты
95 сентября, 15:10
Главные новости
Оливейра хочет подраться с Конором на турнире UFC в Белом доме: «Это было бы нечто грандиозное»
228 минут назад
Анатолий Малыхин: «Меня удивило, сколько наших сограждан обрадовались поражению Анкалаева. Раньше была сплоченность»
9сегодня, 10:25
Диллон Дэнис: «Махачев скоро станет чемпионом UFC. Хочу получить бой с ним, чтобы закончить нашу историю»
4сегодня, 09:00
«UFC четко дали понять, что меня накажут». Яне Сантос угрожали увольнением за отказ драться с соперницей, провалившей взвешивание
1сегодня, 08:45
Мухаммед Усман снялся с поединка против Вальтера Уокера
1сегодня, 08:05
Сын Рэмпейджа Джексона не признал вину по делу об избиении рестлера
9сегодня, 07:50
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
96сегодня, 07:15
Ган – о бое с Аспиналлом: «Я хочу этот пояс, сделаю все ради этого»
10вчера, 18:14
Джозеф Паркер: «Если Усик будет доступен – разобью ему лицо»
3вчера, 17:20
Мухаммад Мокаев подерется за титул Brave в наилегчайшем весе против ирландца Герарда Бернса
3вчера, 17:04
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30