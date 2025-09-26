Шара Буллет: «Мне предлагали бой с Костой, но я отказался. Я боец известный, могу по своему плану двигаться»

Шара Буллет подтвердил, что отказался от поединка с Пауло Костой.

Предполагалось, что бой между Магомедовым и Костой состоится на турнире UFC в Катаре, который пройдет 22 ноября.

«Мне подходило предложение [о поединке с Пауло Костой], но у меня сейчас свои планы. Коста большой боец, известный, но я тоже не менее известный, могу по своему плану двигаться, как мне удобно, потому что старых ошибок не собираюсь повторять.

Когда буду готов, тогда подерусь, а пока не готов, мой организм еще в процессе реабилитации после травмы», – сказал боец среднего веса UFC Шарабутдин Магомедов .

Гор Азизян: «Шара хотел драться в Катаре, но мы его тормознули. У Косты рекорд по отказам от поединков, он ненадежный»

Асланбек Бадаев: «Шара Буллет вырвет сердце у Косты. Он сломает его психологически»